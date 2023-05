Nelle città dell'A4 e A1 vince il Pd, però soltanto lì

Le due autostrade non sono solo immagini da evocare, ma linee vitali di sviluppo e di connessione che uniscono le economie e i territori più avanzati d’Italia. Ecco il senso giusto di un bel tweet di Gori: ride solo chi non ha mai visto una mappa del territorio

Ma sì, “il Pd riparta da Isoradio” è una buona battuta, infatti è venuta in mente a molti per commentare un tweet di Giorgio Gori che in effetti a prima vista sembrava facilmente scherzabile: quello sulla A4 e la A1, dove vincono i sindaci del Pd. Ma chi conosce davvero quei territori, e Gori li conosce, sa che A4 e A1 non sono l’“autostrada della vacanza”, per citare una vecchia canzone di Franco Califano. Sono di più, e la politica c’entra.