Brescia e Bergamo capitale della Cultura per colmare il vuoto fra centro e periferia

Domenica scorsa è stata festa in piazza a Bergamo e Brescia. L’attribuzione del titolo temporaneo di Capitale della cultura è stato declinato dalle due città in chiave popolare: mentre altri centri in precedenza si erano limitati ad allestire un cartellone di eventi o a sfruttare l’occasione in chiave di promozione turistica, le gemelle dell’industria manifatturiera hanno allargato il campo di gioco. A Bergamo i giornali locali hanno parlato di 21 mila persone in piazza con quattro cortei e un corredo di trampolieri, divise garibaldine, maschere di Arlecchino e dotti riferimenti al maestro Donizetti. Accanto alla tradizione la città ha voluto mettere in campo la contemporaneità, da qui lo spettacolo dei Nuovi Mille con l’apertura alle comunità straniere largamente presenti in città. In migliaia a Brescia hanno seguìto cantanti e Ambra Angiolini esibirsi sul palco e ci sono state feste in dieci comuni della provincia. “Divisi sugli spalti, uniti nel dolore”, recitava uno striscione dei tempi della pandemia e così, messa da parte la rivalità calcistica tra la Dea e le Rondinelle (resta epica la corsa di Carletto Mazzone per esultare sotto la curva nerazzurra), il dopo Covid è diventato se non un progetto, sicuramente una suggestione forte. Dopo l’inaugurazione è prevista un’alluvione di eventi nel corso dell’anno (circa 500, il 70 per cento condiviso) e avremo un test più probante sulla tenuta delle premesse emerse in una domenica di gennaio.

