“Ecco l'autonomia che vogliamo”. Parlano Calderoli, De Luca e Zaia

A guardare l’allegra tavola rotonda, non si capisce perché l’Italia stia ancora aspettando l’autonomia differenziata. È d’accordo l’esecutivo di centrodestra, nel profilo di Roberto Calderoli. Figurarsi il nord, rappresentato da Luca Zaia. Ma pure il meridione e il centrosinistra, garantisce Vincenzo De Luca. Appena il numero uno della Campania dice che “il problema del sud è il sud”, più convinzione che captatio, si prende l’ovazione dell’imprenditoria padana. Il governatore del Veneto rilancia: “Questo governo in cento giorni ha fatto più dei cinque precedenti. Non siamo mai stati così vicini all’obiettivo”. Il ministro per gli Affari regionali va in all-in: “Martedì prossimo verrà aggiornato e finirà in preconsiglio il testo che presentai il 29 dicembre scorso. La settimana successiva verrà approvata la proposta di legge preliminare. Seguiranno la conferenza unificata, l’approvazione del Consiglio dei ministri in via definitiva e quindi l’esame in Parlamento. Entro un anno abbiamo tutto. Cabina di regia compresa”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE