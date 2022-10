 Il Pd "attrattivo e flessibile" di Del Bono, con vista sulla Lombardia. Parla il sindaco di Brescia

"Non credo sia utile per i dem questa idea del piangersi addosso. Le primarie? Il metodo non è un problema. Il tema è la coalizione. Come accade in regioni ed enti locali, si possono costruire alleanze differenti da quelle nazionali", dice il primo cittadino, che sarà (forse) in corsa per le regionali

Non alza mai la voce, e procede tranquillo verso l’obiettivo dialettico e didascalico che si è posto. Se si dovesse descrivere l’eloquio di Emilio Del Bono, sindaco di Brescia – la Brescia in gran spolvero che in coppia con Bergamo sta per diventare Capitale della cultura – che sta per concludere il secondo mandato, si potrebbe paragonarlo a quello di un montanaro: passo regolare e resistente. Emilio Del Bono parla col Foglio in un momento particolare. La sua candidatura alle Regionali del 2023 (“che però non ho mai avanzato…”) per il centrosinistra (il Pd più chi ci starà) è infatti in forte rialzo dopo i risultati del 25 settembre. Beppe Sala, che è suo amico e un suo grande estimatore, ha dichiarato che lo incontrerà per capire le sue volontà.