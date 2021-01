Caro Pd, non basta più dire una maggioranza solida e ampia

Al direttore - Il Pd auspica giustamente una maggioranza “solida e ampia, per raccogliere le istanze e la disponibilità che tante forze di ispirazione moderata e liberale hanno manifestato”. E’ logico che questa istanza si accompagni all’indicazione di Conte come “possibile guida di un nuovo Governo”. Il punto è capire se questa maggioranza “solida e ampia” si possa effettivamente raccogliere intorno al nome del premier uscente. La cosa non appare scontata. Se non dovesse accadere, io credo che il Pd – ferma la determinazione a non portare il Paese alle urne in una fase delicatissima sia dal punto di vista sanitario che economico, decisiva per ottenere le risorse europee dovrebbe anteporre le esigenze del Paese al nome a cui oggi ha comprensibilmente voluto legare la prospettiva di un nuovo governo. Di quali esigenze parliamo? E di conseguenza, di che tipo di governo e di maggioranza? Con quale contenuto politico? Parliamo di un Paese che per colmare i ritardi e le fragilità accumulati negli ultimi anni ha bisogno di diverse importanti riforme. Serve pertanto un governo retto da una maggioranza determinata ad affrontare partire complesse come la riforma della giustizia, della pubblica amministrazione, del fisco, della concorrenza, degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive: tutto ciò che l’Europa ci chiede di fare insieme all’esecuzione del Recovery Plan. A me pare che per assolvere questo compito non basti una maggioranza appesa al voto di pochi “responsabili”, sempre che per questa strada la si arrivi a comporre. Serve una maggioranza “solida e ampia”, ma non solo: serve una maggioranza con una chiara vocazione riformista. Questo richiede che l’allargamento della maggioranza porti ad includere tutte le forze politiche in grado di aggiungere “caratura riformista” all’azione di governo. Quindi non solo Italia Viva, che peraltro sarebbe preferibile non detenesse più la golden share del governo, ma anche +Europa, Azione, Cambiamo! e Forza Italia.

