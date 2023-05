Il paradosso aereo e sulfureo di Schlein, la leader che nessuno ha visto arrivare

Sulla scorta di vecchie conferenze di Italo Calvino, della leggerezza si è fatto un mito politico. L’obamismo ci ha messo il sovraccarico del leading from behind, un mito trascinante e riposante sul quale si sono edificate le principali sconfitte dell’occidente. Ma l’uomo di peso, la donna di peso, il peso in sé, non sono quisquilie e pinzillacchere, sono l’essenza del carattere politico. Biden ha vinto su Trump, erede di Obama, con la prospettazione di un progetto fatto di investimenti, aiuti, e poi sta cercando di resistere alla controffensiva anche con una condotta di guerra in Europa che deve far dimenticare la tragica sconfitta di Kabul, una delle origini della invasione paranoica dell’Ucraina da parte di Putin; non è la priorità astratta e lieve del lavoro come valore o dei criteri e diritti che decide, ma è la preponderanza delle questioni vere quella che fa sperare oggi nell’America sottratta ai deliri di Trump.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE