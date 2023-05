Cosa manca ai riformisti dem per contendere il primato a Schlein

La scoppola incassata ai ballottaggi dal Pd di Elly Schlein e la vittoria controcorrente del vicentino Giacomo Possamai oggettivamente riaprono il dibattito dentro il partito e consegnano un’enorme responsabilità ai cosiddetti riformisti. L’area Bonaccini, per dirla in sintesi, che aveva vinto le primarie dentro il recinto organizzativo del partito ma aveva perso il match nei gazebo. Le contraddizioni da sciogliere sono molte e anche l’analisi del voto si presta a considerazioni non tutte perfettamente allineate. Già nella serata di lunedì con un tweet il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non solo si congratulava con Possamai per il bel successo in terra berica ma allargava la riflessione sottolineando come tutti i grandi comuni allineati lungo l’autostrada del pil, la A4, sono governati da giunte di centrosinistra di orientamento riformista. Si parte dalla Torino di Stefano Lo Russo si arriva alla Milano di Beppe Sala si prosegue via Bergamo e si arriva a Brescia, rimasta grazie a Laura Castelletti fuori dall’ondata della destra. Ma anche la Verona di Damiano Tommasi è in mano al centrosinistra come Vicenza e si arriva sempre seguendo il nastro autostradale fino alla Padova di Sergio Giordani. Gori, in realtà, nel suo tweet non si è limitato a un’analisi per così dire geo-orizzontale (il tragitto della A4) ma ha intrecciato le bandierine dem di cui sopra con quelle che possiamo veder sventolare sul tracciato verticale della A1 da Milano a Bologna con Piacenza (Katia Tarasconi), Parma (Michele Guerra), Reggio Emilia (Luca Vecchi), Modena (Gian Carlo Muzzarelli) e appunto la città di S. Petronio (Matteo Lepore) tutte governate da sindaci del centrosinistra.

