I limiti di Schlein sul lavoro

Elly Schlein è intervenuta al Festival dell’economia di Trento per ribadire che il governo aumenta il precariato. “Per noi la priorità è contrastare il governo Meloni sul decreto Lavoro perché sotto il taglio del cuneo fiscale è nascosta una norma che rende strutturale la precarietà”. Schlein si riferisce alla modifica della disciplina sui contratti a termine fra i 12 e i 24 mesi, in sostanza aggiungendo la possibilità di proroga per i casi previsti dai contratti collettivi. La normativa non è una liberalizzazione selvaggia che devasta il mondo del lavoro: basti pensare che il Jobs act, approvato dal Pd, consentiva rinnovi fino a 36 mesi senza causali. La modifica del governo che rinvia alle causali previste dai contratti collettivi era da tempo una richiesta dei sindacati, con in testa la Cisl che tradizionalmente vede con favore un ruolo maggiore della contrattazione aziendale. Non a caso il segretario generale Luigi Sbarra ha espresso parere favorevole rispetto a questa innovazione.

