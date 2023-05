I consulenti del vaffa: da cittadini a esperti, la seconda vita di tutti i ministri M5s

Di Maio inviato Ue nel Golfo, Fraccaro si occupa dei danni causati dal suo Superbonus, D'Incà gestisce le relazioni esterne per una società di aeroporti, Trenta insegue la Dc e il mondo dell'esercito: così i big grillini capitalizzano le esperienze nel Palazzo che dovevano aprire come una scatoletta di tonno

Altro che Ciro Di Marzio: il vero Immortale è Luigi Di Maio da Pomigliano d’Arco. L’unico protagonista di quella stagione scalmanata e irripetibile che fu il grillismo di governo. L’unico a rimanere in piedi, e sempre con il nodo alla cravatta ben fatto. L’ex pluriministro, e già capo politico del M5s e della zattera subito naufragata di Impegno civico, in barba al centrodestra, è riuscito a farsi nominare da Bruxelles inviato per la Ue nel Golfo persico. Un capolavoro politico per chi, dopo nove anni di Parlamento e mille giri su sé stesso, è rimasto a galla, lontano dagli affanni quotidiani della politica italiana. Per i prossimi due anni guadagnerà 12 mila euro al mese, di fatto uno stipendio da deputato. L’Immortale, appunto.