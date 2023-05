Sullo spoils system Conte fa la morale dopo aver dato il cattivo esempio al governo

Attacca Meloni per il commissariamento di Inps e Inail. Lo smemorato di Volturara Appula purtroppo non ricorda i metodi dei suoi governi: la spartizione di Inps e Inail, l'occupazione dell'Anpal, la presa della Consob

Ora parla di “bulimia di potere” da parte del governo Meloni per le “leggi contra personam” approvate per nominare i nuovi vertici di Inps e Inail. Bisogna avere comprensione per Giuseppe Conte: per chi ha fatto innumerevoli cambi di posizione e alleanze è normale non ricordare pezzi del proprio passato. Ma pur tentando la difficile operazione di mettersi nei panni di un trasformista, bisogna dire che persino Conte non può dimenticare l’occupazione militare e la spartizione politica delle poltrone praticata dai suoi governi.