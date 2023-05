Aprire le fabbriche anche di notte. Così governo e Ue vogliono supportare Kyiv

L’indiscrezione se l’è lasciata scappare, tre giorni fa e nel generale disinteresse degli interlocutori, Thierry Breton. Parlava delle necessità di potenziare la produzione di munizioni in Europa, il commissario per il Mercato interno, e delle “difficoltà di varia natura” che questo obiettivo pone. Dunque, il riferimento più specifico. “In Italia – ha proseguito Breton, durante una conversazione con alcuni corrispondenti francesi – le fabbriche non possono per legge lavorare di notte, per cui vedremo se è possibile derogare a questa regola per il caso di fabbriche di munizioni”. Non era lo sfogo di un momento. Dell’ipotesi Breton ha parlato con esponenti del governo e alti dirigenti dell’Esercito nel corso della sua recente visita in Italia, tappa importante di un tour che il commissario sta facendo in giro per l’Europa per capire come risolvere il problema della penuria di pallottole e munizioni da inviare a Kyiv. “Scambio di opinioni sull’urgente necessità di aumentare la produzione di munizioni per l’Ucraina e la sicurezza dell’Ue”: questo era, ufficialmente, lo scopo del colloquio che Breton ha avuto con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, lo scorso 13 aprile.

