Augello trasforma il suo stesso funerale in un atto politico, con Bettini e Meloni

Un gesto tra avversari che rivela quanto l’antifascismo brandito come arma politica oggi sia posticcio e recitato. Non si costruisce sul solido se si costruisce sull’odio

“Mantenevamo l’impegno a non degradarci nella contrapposizione”, ha detto Goffredo Bettini, una vita nel Pci di Berlinguer, mentre parlava dello scomparso Andrea Augello, una vita nel Msi di Almirante. “Il nostro è stato un legame basato non soltanto sulla stima, ma sull’amicizia. Ci univa la politica e ci univa il cuore”. E così, con l’eulogia funebre affidata a Bettini e a Giorgia Meloni, su sua precisa richiesta avanzata a entrambi qualche settimana prima di morire, ecco che Andrea Augello, un uomo che aveva immaginazione (il muscolo dell’anima), ha voluto compiere nel corso del suo stesso funerale, ieri nella basilica di Santa Maria in Aracoeli, un ultimo atto politico: la naturalezza di un gesto tra avversari che in un lampo, nella sua ovvia semplicità, ieri rivelava quanto l’antifascismo brandito come arma politica, oggi, sia posticcio e recitato. Fasullo.