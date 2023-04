Trasformare il mondo, anche se ancora il nuovo non c'è. Cos'è la leadership secondo Funiciello

La storia degli orologi. “La scena ha qualcosa di cinematografico, almeno nel mio ricordo: sentendomi chiamare, mi ero voltato”. La voce proseguì, senza guardare l’uomo che si era fermato sulla soglia: “Lei ha notato che Palazzo Chigi è pieno di orologi?”. La “mostruosità della leadership”, intesa come il dono (in)naturale di occhi “simili a quelli delle mosche, che vedono in lungo e vedono in largo”, comincia qui. Un modo di osservare, cogliere, sintetizzare, diverso da quello delle altre persone. Che l’antico palazzo del governo italiano sia pieno di orologi lo avranno notato in molti, anche in passato. Ma, si può dedurre, senza trarne un’indicazione utile per la direzione di marcia. Mario Draghi invece proseguì: “Ma sono tutti rotti”. “‘Eh…’, mi limitai a dire. ‘Eh’, ripeté lui: ‘Ripariamoli’”.

