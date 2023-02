Fratelli d'italia? No, di Draghi, ispiratore della leadership meloniana

Ucraina, Superbonus, Reddito di cittadinanza, codice degli appalti, price cap, concorrenza, rigassificatori, riforma fiscale. Rileggere l’ultimo discorso dell'ex premier al Senato per capire la draghizzazione di Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia o Fratelli di Draghi? Sono passati due anni dal primo voto di fiducia ottenuto da Mario Draghi alla Camera dei deputati e due anni dopo l’ex governatore della Banca centrale europea non avrà potuto fare a meno di notare una circostanza che più passa il tempo più diventa curiosa. E la circostanza è questa: il leader politico più vicino, più sensibile e più in sintonia con l’agenda politica squadernata da Draghi durante il suo anno e mezzo a Palazzo Chigi è l’unico, anzi l’unica, che durante la scorsa legislatura non ha mai votato la fiducia all’ex presidente del Consiglio.