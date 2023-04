Il giorno più lungo di Luca Ciriani, ministro e “patriota composto”

Fa un lavoro che non si vede, ma anche un lavoro che – quando si vede – è perché magari qualcosa è andato storto, da qualche parte dell’Aula, anche se la colpa può non esser sua. Ed è quello che è successo a Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento e senatore di FdI, già capogruppo meloniano in Senato durante la legislatura precedente, il giorno in cui (l’altroieri) il governo è andato inaspettatamente sotto alla Camera sullo scostamento di bilancio e Giorgia Meloni, da Londra, non le ha mandate a dire. E narrano che il ministro – che al momento del fattaccio era in Senato, dove la premier lo aveva appunto molto voluto, fino al 2022, nel ruolo di colui che osserva, consiglia, conta e tiene a bada le truppe, viste le qualità di patriota composto, friulano pacato e pacificatore – abbia dapprima trasecolato, alla notizia dell’impensabile che si faceva incredibile realtà, per poi abbandonare il tradizionale aplomb, tanto più avendo trascorso i giorni precedenti ad avvertire, segnalare, controllare, in maniera formale e informale, onde prevenire. Come dire: ragazzi, il voto di giovedì sul Def è importante.

