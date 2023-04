Renzi prova a fare scouting tra i delusi del Pd di Schlein

Italia viva, dopo Enrico Borghi, cerca nuovi proseliti tra chi non si sente a suo agio con la nuova segretaria. La settimana prossima saranno possibili nuovi arrivi se la leader non concederà qualcosa alle minoranze negli uffici di presidenza dei gruppi

Drin, drin. “Pronto chi è?”. “Ciao, sono Matteo Renzi”. I telefoni di deputati, senatori, consiglieri regionali e persino consiglieri comunali del Pd sono caldissimi. Si cercano riformisti a disagio, moderati pensosi, preoccupati dalla nuova linea dem targata Elly Schlein. Dopo l’addio del senatore Enrico Borghi, che solo due giorni fa ha annunciato proprio insieme a Renzi il suo passaggio a Italia viva, seguendo una scelta già compiuta da Andrea Marcucci, dentro il Pd ha cominciato a circolare una certa preoccupazione. “D’altronde – raccontano alcuni senatori dem – Matteo è dal 27 febbraio (il giorno in cui Schlein ha vinto le primarie ndr) che telefona per cercare di trovare qualche deluso”. L’operazione “stana il riformista a disagio”, si dice, la porterebbero avanti direttamente lui e la fedelissima, capogruppo del Terzo polo al Senato, Raffaella Paita (nella sua Liguria è già riuscita ad arruolare alcuni consiglieri comunali ex Pd ).