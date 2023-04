È morto Andrea Augello, senatore di FdI e volto storico della destra romana

L'esponente di Fratelli d'Italia era stato assessore al Bilancio del Lazio, sottosegretario. Eletto al Senato per la quarta legislatura a settembre. Meloni: "Un punto di riferimento per tanti. Ci mancherà"

E' morto all'età di 62 anni Andrea Augello, senatore di Fratelli d'Italia e volto storico della destra romana. Ad annunciarlo la moglie di Augello, Roberta Angelilli, vicepresidente della regione Lazio. "In cielo ti accompagnino gli angeli. Rimarrai per sempre nei nostri cuori", ha scritto su Facebook. Il presidente del Senato Ignazio La Russa apprendendo la notizia ha chiesto all'Aula di Palazzo Madama di osservare un minuto di silenzio.

"Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto". Così ha voluto ricordarlo sui social la premier Giorgia Meloni.

Augello era uno dei più conosciuti esponenti della destra nel Lazio. Aveva cominciato l'attività politica militando nel Fronte della Gioventù. Prima di aderire ad Alleanza nazionale e diventarne uno dei dirigenti in Direzione. La prima scalata la ottenne agli inizi degli anni 2000, venendo nominato dal presidente della regione Francesco Storace come nuovo assessore al Bilancio. Nel 2006 fu candidato per la prima volta in Parlamento, al Senato: da quel momento è sempre stato rieletto, anche alle politiche dello scorso settembre (quando venne nominato capolista nel Lazio), per un totale di quattro legislature. Per un anno e mezzo, dal marzo 2010 fino al novembre 2011, ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alla Pubblica amministrazione nell'ultimo governo Berlusconi.

Ma la figura di Augello non era apprezzata soltanto nel centrodestra. Anche a sinistra lo si riconosceva come una delle personalità più brillanti della politica laziale. Era amico di Goffredo Bettini, storico dirigente del Pd romano. "La prematura scomparsa del Senatore di Fratelli D'Italia Andrea Augello addolora molto", ha scritto su Twitter il deputato di Italia viva Ettore Rosato.

"Hai raggiunto Tony, con cui hai condiviso una scelta di vita al servizio del bene pubblico. Idee, progetti, analisi e tanta passione: la vera autentica politica. Ciao Andrea", è stato il messaggio di cordoglio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con riferimento al fratello di Andrea, Tony Augello, altro esponente del Msi morto nel 2000.