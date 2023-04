Salvini disconosce Putin e fa il filo-ucraino. Meloni tira un sospiro e cerca Macron

Nove minuti e cinquantotto secondi da stropicciarsi gli occhi: alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina il leader leghista fa un discorso in cui rinnega Mosca e abbraccia la causa di Kyiv. La premier pronta per l’Eliseo

Nove minuti e cinquantotto secondi da stropicciarsi gli occhi. Matteo Salvini interviene alla conferenza, diventata bilaterale, sulla ricostruzione dell’Ucraina e dimentica – supera o forse chissà domani sarà un altro giorno – quattordici mesi di ambiguità a un passo dal filoputinismo sul conflitto. Insomma, te lo ricordi Vladimir? Al Palazzo dei Congressi dell’Eur il leader della Lega, nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture, “ribadisce la vicinanza di tutta l’Italia al popolo ucraino”. Ma soprattutto, forse per la prima volta, Salvini cita i “danni prodotti dall’aggressione russa: pesantissimi”. Oplà. L’uomo che voleva andare a Mosca per sussurrare buone pratiche a Putin, con i biglietti aerei pagati dall’ambasciata russa e le dritte di Antonio Capuano, adesso sta qui, sul palco, garante “del valore aggiunto italiano” nella ricostruzione. A battersi il petto “in difesa dei valori della pace e della libertà che non sono negoziabili”. La timidezza fino a quasi la ritrosia nell’invio delle armi a Kyiv, l’atlantismo ponderato, i sospetti e i grattacapi di Giorgia Meloni per un attimo – bello lungo: nove minuti e cinquantotto secondi – svaniscono. Salvini legge. E ripete: “A livello europeo il mio impegno è assicurare il completamento delle reti Ten-t, in particolare il corridoio adriatico-baltico e quello mediterraneo, che hanno nell’Ucraina il terminale orientale”. Ferrovie, logistica, tecnologie. I timori dell’omologo del governo Zelensky, Oleksandr Kubrakov, per una mattina svaniscono.