L'Europa taglia il calcio dal Pnrr. Ma anche finanziarsi con Euro 2032 è moneta falsa

La Commissione europea ha bocciato i progetti di Firenze e Venezia di usare risorse europei per rifare gli stadi. In Europa dal 2010 sono stati costruiti 150 stadi, in Gran Bretagna 17 negli ultimi tre anni. Serve cambiare metodo

Si fa presto a dire che l’Italia ha un problema #opentomeraviglia e che usare la Venere di Botticelli ma pagandola più di una Ferragni è un suicidio. E’ anche vero. Ma di figure barbine l’Italia ne fa a schiovere anche in un altro settore merceologico che rende (o potrebbe) quasi quanto i musei, il calcio: l’idea di farsi dare i soldi per rifare gli stadi – “Ue o Uefa, basta che se magna” – non si è dimostrata migliore della Venere con la pizza. La Commissione europea ha bocciato l’ardito progetto fiorentino di farsi finanziare via Pnrr il restyling del Franchi (impresa del resto già claudicante, la Sovrintendenza sul vecchio e nemmeno particolarmente attrattivo manufatto di Nervi ha messo il vincolo): non rientra nei Piani urbani integrati finanziabili. Stesso destino per il futuribile Bosco dello sport di Venezia. Dario Nardella l’ha presa malissimo, “Firenze subisce un danno grave e ingiusto”, ma era un’idea un po’ tirata.