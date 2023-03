Sul Pnrr l'Ue non vuole fregare l'Italia

Da grande opportunità, il Recovery rischia di diventare il ritratto della catastrofe nazionale: non sappiamo investire per il futuro

Da quando il governo Meloni è entrato in carica, il commissario Gentiloni ha ripetuto a più non posso che l’Italia deve avere una priorità strategica che deve prevalere su tutte le altre: attuare le riforme e gli investimenti del Pnrr. Quanto accaduto questa settimana non solo dimostra che il suo appello è rimasto inascoltato, ma mette l’Unione europea davanti al suo peggior incubo: un paese con un debito al 150 per cento del pil, incapace di crescere anche quando c’è un piano neokeynesiano senza precedenti, perché politica e amministrazione non sono in grado di programmare e realizzare. E, invece di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro, il governo Meloni cerca capri espiatori, pensando di poter ricominciare tutto da capo, salvo rischiare di perdere quasi tutto.