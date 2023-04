Meloni alla prova del 25 aprile: nel cerchio di fuoco del dirsi antifascista

Giorgia Meloni è attesa all’appuntamento del 25 aprile. Dovrà attraversare il cerchio di fuoco dell’antifascismo, pena essere ricacciata nel girone del neofascismo. Non sarà un’impresa facile. Il dilemma che le si presenta è fare una professione di antifascismo e con ciò rinnegare la storia da cui proviene oppure scansare l’ostacolo per rifugiarsi in una formula anodina che non le inimichi il popolo dei nostalgici e al contempo non faccia gridare la sinistra allo scandalo di un premier che non si riconosce nella Resistenza, ossia nell’atto fondativo della nostra Repubblica nata dalla lotta al fascismo. La professione di antifascismo è il cerchio di fuoco che sino a oggi tutti i leader della destra nostrana hanno sempre cercato, in diversa misura, di scansare rifugiandosi in enunciazioni esitanti o comunque evasive. Del tipo: “Quando il fascismo è morto non ero ancora nato” o “Consegniamo il fascismo agli storici”.

