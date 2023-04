"L'Antifascismo è la nostra Costituzione": Schlein risponde a La Russa da Riano

La segretaria riunisce la sua squadra nel piccolo paese alle porte di Roma per rendere omaggio a Matteotti. Il sindaco: "Per noi è un onore". Iniziano i lavori del nuovo Pd

La prima segreteria del Partito democratico gestione Schlein si è svolta a Riano. Luogo simbolo, visto che nell'estate del 1924 proprio a Riano, piccolo comune alle porte di Roma, fu ritrovato il corpo del parlamentare socialista, Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti. La segretaria ha reso omaggio alla stele di Matteotti, insieme al sindaco di Riano Luca Abbruzzetti. "Non ho mai visto leader nazionali qua in questo monumento – ha detto il sindaco – abbiamo sempre cercato di portare alla ribalta nazionale questa giornata e per noi è un onore oggi avere la segreteria del Partito democratico". Elly Schlein, con tutta la sua squadra, si è poi spostata al circolo ricreativo "La Rosta" per dare inizio ai lavori.

"Siamo molto felici di essere qua, ci stiamo confrontando e ci stiamo ascoltando per capire come impostare questa nuova segreteria", ha detto la Schlein alla fine della riunione, parlando con i giornalisti. Poi ha risposto alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa su antifascismo e Costituzione: "Ho sentito le parole di Russa, ha detto che l'antifascismo non è in costituzione, beh, l'antifascismo è la nostra costituzione".