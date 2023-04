Schlein porta la segreteria del Pd a Riano, tra Matteotti e balere

La nuova leader dem ha deposto una corona di fiori sul monumento alla memoria di Matteotti. Poi a lavoro con la sua squadra, in una specie di capannone

Elly Schlein riunisce la prima segreteria del Pd a Riano, comune di 10mila abitanti che fa parte della cintura metropolitana di Roma. La segretaria dem ha scelto Riano perché è il luogo dove venne ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, trucidato dalle squadracce fasciste nel 1924. E infatti, la giornata della nuova leader Pd si è aperta con la deposizione di una corona di fiori sul monumento alla memoria del deputato socialista. "E' la prima volta che un leader nazionale viene fino a qui", ha detto il sindaco di Riano Luca Abruzzese accogliendo Schlein. Abruzzese è del Pd, ma ha come assessore alla Cultura un esponente locale di Fratelli d'Italia, "anche se lui il 25 aprile lo festeggia", ha voluto assicurare.

Poi tutti i componenti della segreteria si sono spostati al circolo ricreativo di Riano, una specie di capannone usualmente adibito anche a balera. Ci sono tutti: da Peppe Provenzano a Sandro Ruotolo. La segretaria dei Giovani dem Caterina Cerroni si è presentata all'appuntamento con una felpa di Mediterranea, una delle ong più attive nel salvataggio di migranti. "E' una cosa bellissima. E' la prima volta che viene un segretario, dovrebbero venire sempre”, confessano alcuni militanti. Alché il sindaco di Riano si vede costretto a rispondere: "Ora non esageriamo".

Non è la primissima volta che un segretario del Pd esce dal Nazareno per convocare una segreteria. Era successo anche con Maurizio Martina nel luglio 2018: in quel caso la riunione dei vertici del partito fu organizzata a Tor Bella Monaca, quartiere popolare della capitale. Con i dirigenti che si muovevano spaesati in un contesto a loro sconosciuto. Un po' quello che sta succedendo quest'oggi.