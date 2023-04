Natalità esentasse: Bitonci e Leo spiegano come può funzionare la proposta di Giorgetti

Togliere le tasse a chi ha almeno due figli mantenendo l'assegno unico universale: il risultato sarebbe quello di ottenere una doppia incentivazione e contrasto alla denatalità. Le risorse da reperire nella NaDef

“La proposta del ministro dell’Economia sulla natalità è assolutamente condivisibile”. Dopo la notizia pubblicata dal Foglio sulla misura che Giancarlo Giorgetti sta studiando per ridurre le tasse alle famiglie con almeno due figli, arrivano le prime reazioni. A spiegare come potrebbe funzionare è il sottosegretario della Lega al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Secondo Massimo Bitonci l’assegno unico universale non va abbandonato, ma oltre a questo “si dovrebbe reintrodurre una detrazione di 10.000 euro all’anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro per figlio fino ai 21 anni) fino al termine del corso di studi anche universitari, e per tutti i nuclei familiari senza limitazioni di reddito”. Il risultato sarebbe quello di ottenere una doppia incentivazione e contrasto alla denatalità: “Con l’assegno unico universale si avrebbe una misura diretta mensile di sostegno, mentre con la detrazione un taglio consistente della tassazione a favore delle nostre famiglie”. In ogni caso, commenta “diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico per incentivare la natalità e contrastare un fenomeno molto preoccupante”. Alle sue parole fanno eco quelle senatore del Carroccio e presidente della commissione Finanze e Tesoro Massimo Garavaglia: “Ridurre le tasse a chi fa più figli ci sembra la scelta migliore per tutelare la natalità e le famiglie”, ha dichiarato in una nota, sottolineando come la misura, sommata all’assegno unico universale, avrebbero il pregio di favorire i nuclei più numerosi.

Le risorse per la copertura sono ancora allo studio del Mef, ha confermato il viceministro Maurizio Leo: “Ora vedremo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza se riusciremo a trovare altre risorse da mettere al servizio soprattutto di interventi di riforma fiscale, tra cui anche la natalità”, ha detto oggi intercettato dai giornalisti a margine di un evento a Montecitorio.