C'è un complotto pro Meloni. Avversari e alleati litigano e favoriscono la premier

“Ho pensato che potrebbe essere in corso un complotto per far vincere il Movimento 5 stelle a Roma”. La famosa espressione utilizzata anni fa dall’ex parlamentare grillina Paola Taverna per sintetizzare lo stato di salute degli avversari del Movimento 5 stelle nella capitale – è sicuro: c’è un gombloddo! – potrebbe essere facilmente utilizzata oggi per sintetizzare lo stato di salute degli avversari del partito guidato da Giorgia Meloni. Guardi il Movimento 5 stelle, guardi il Partito democratico, guardi il Terzo Pol(l)o, guardi la Lega, guardi Forza Italia, guardi i giornali che si oppongono con più forza alla presidente del Consiglio e l’impressione che si ricava dal contesto appena descritto è che alla fine dei giochi tutti i soggetti in questione siano accomunati da un unico grande e involontario desiderio: cercare disperatamente un modo per non far sfigurare il partito di Giorgia Meloni. Prendete il caso del Pd, per dire, che nel giro di pochi mesi è riuscito nell’impresa (a) di regalare alla destra l’agenda dei doveri, (b) di regalare alla premier la battaglia senza se e senza ma a difesa dell’Ucraina, (c) di regalare il partito a una leader iscritta al Pd quasi per caso, (d) di mettere il Pd nelle mani di una segreteria composta prevalentemente da figure non iscritte al Pd, (e) di dare l’impressione di essere un partito schierato contro i progetti riformisti dei suoi stessi sindaci, (f) di dare l’idea di essere pronto a battersi con forza solo sui temi dell’agenda Zan e (g) di mostrare un interesse così timido sui temi del riformismo da aver dato l’opportunità al M5s di apparire più interessato del Pd nell’offrire un sostegno al governo per portare avanti l’agenda sul Pnrr. Prendete fiato un istante e considerate poi il caso del Terzo polo, ovviamente, che non essendo in grado di trovare un terreno fertile per mettere in difficoltà il governo Meloni ha scelto con dubbia intelligenza di seguire un filone di polemiche non meno spettacolari ma difficilmente costruttive, come quelle messe in campo negli ultimi giorni a colpi di insulti da Matteo Renzi e Carlo Calenda.

