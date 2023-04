Sulla concorrenza manca la ciccia: prima o poi Meloni dovrà dire cosa vuole fare

La settimana scorsa l’adozione del disegno di legge sulla concorrenza è stata rinviata perché il Consiglio dei ministri era occupato con altri e ben più importanti provvedimenti, quale il bando della carne sintetica (che al momento è già bandita). Questa settimana c’erano misure urgenti contro la siccità, che ovviamente ha la precedenza. La scelta delle priorità è un’indiscutibile prerogativa della presidente del Consiglio. Ma prima o poi Giorgia Meloni dovrà venire allo scoperto e dire come intende comportarsi su questo dossier, se non vuole dare la sensazione di rifuggirlo. Anche perché, almeno a fidarsi delle bozze in circolazione, ogni giorno che passa il ddl – già striminzito in partenza – perde pezzi. Da ultimo, l’annacquamento degli obblighi di gara per le concessioni delle aree mercatali. Il problema è che l’adozione di una legge annuale sulla concorrenza fa parte degli impegni del Pnrr: se non ci sarà, potrebbe bloccarsi l’erogazione delle rate, superando di slancio l’attuale dibattito su quali e quanti investimenti possano essere realizzati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE