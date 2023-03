Coraggio, se gestita bene la siccità può diventare un'occasione di sviluppo

Si è ripresentato il problema della siccità. Poca acqua nel Po. Nevi limitate. Un crescente allarme sui giornali. Se non verrà una pioggia abbondante in primavera, avremo lo stesso problema dell’anno scorso. Dovrebbe ormai essere chiaro che sorprendersi, come questa fosse un’emergenza inaspettata, sarebbe come stupirsi ogni mattina nel vedere sabbia all’orizzonte in Arabia Saudita: la normalità non va contemplata, ma riconosciuta e gestita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE