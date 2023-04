No, non è un Codice “Salvini”. Luci ed ombre nella riforma degli appalti

Il trade-off è sempre quello tra velocizzare le procedure di appalto – di cui c’è tanto bisogno per il Pnrr – dando più discrezionalità nell’assegnazione dell’appalto alla Pubblica amministrazione e d’altro lato garantire le condizioni di concorrenza. Più si alza la soglia per l’affidamento diretto (cioè senza gara) e più si aumenta la discrezionalità dell’amministrazione nella procedura di assegnazione, più ci si espone al rischio corruzione. Il rischio di corruzione è però bilanciato dalla “qualificazione” delle stazioni appaltanti cioè si riservano gli appalti più complessi alle stazioni appaltanti più grandi che hanno le competenze per affrontarli. Anche nel passato si è tentato di ridurre il numero delle stazioni appaltanti ma poi si è tornati indietro. Nella versione finale del nuovo Codice il governo Meloni ha deciso di alzare il livello della soglia sotto la quale tutti i comuni (quindi anche quelli non “qualificati”) possono gestire la gara a 500 mila euro e contemporaneamente ha alzato la soglia per gli affidamenti diretti da 40 mila a 150 mila euro, mentre quella per la procedura negoziata a inviti senza bando (la vecchia “trattativa privata”) passa da 1 a 5,38 milioni. È proprio il combinato disposto di questi due cambiamenti – probabilmente dovuto al fatto che si volesse piantare la bandierina della liberalizzazione degli appalti e caratterizzare il Codice “Salvini” – che rischia di aprire la porta a molti abusi perché d’ora in poi più del 90 per cento degli appalti avverrebbe senza gara.

