Lodo Meloni. Niente ex parlamentari nelle partecipate. Il giallo Enel

La premier non vuole gli ex della Lega nei cda, ma Salvini fa muro contro Donnarruma ad di Terna a Enel. Esiste un parere contro la sua nomina ma nessuno sa chi lo ha chiesto. Per Eni la sopresa può essere Sequi presidente

Un “lodo” e un “giallo”. Le notizie sono due. Giorgia Meloni non vuole parlamentari o ex parlamentari nei board delle grandi società partecipate. Il giallo riguarda invece Enel e uno dei candidati a guidarla. Si tratta di Stefano Donnarumma, ad di Terna, tra i favoriti per la successione di Francesco Starace. Da settimane si ragiona intorno a un parere redatto da Sabino Cassese sulla eventuale compatibilità di Donnarumma. Nessuno sa tuttavia chi ha chiesto a Cassese quel parere. Cassese è obbligato alla riservatezza. Enel e Terna escludono di aver chiesto il parere, così come lo esclude il Mef. La Lega è irritata . E’ irritata per il “lodo Meloni”, per l’“ostinazione” della premier su Donnarumma e per le poche possibilità che avrà Paolo Scaroni di essere, come chiedono Lega e FI, presidente di Enel (ma chi puo dirlo?).