“Rinunciare a parte del Pnrr è un errore”. Parla Cottarelli

“Cominciare subito a dire ‘non ce la facciamo’ è il modo più certo per fallire”. Per parlare di Pnrr Carlo Cottarelli, uomo dei conti, ex direttore degli Affari fiscali del Fmi, oggi senatore indipendente in quota Pd, parte da questa considerazione ovvia, ma ormai neanche più tanto. Negli scorsi giorni Tito Boeri e Roberto Perotti con un intervento su Repubblica hanno rotto anche a sinistra il “tabù della rinuncia”, considerando come non così peregrina l’idea leghista di abbandonare almeno un pezzo dei finanziamenti del Pnrr a debito, circa 162 dei 191 miliardi richiesti da nostro paese fino al 2026. “Non è un’idea assurda ma non mi convince”, premette il professore. “Sul Pnrr in questo momento ci sono due questioni separate: la prima riguarda la capacità di questo governo e, in più in generale, della pubblica amministrazione italiana di realizzare il piano, la seconda è se è una cosa buona farlo perché, come dicono alcuni, molti progetti sono inutili o servono poco. I ragionamenti politici di chi spinge per una rinuncia partono da queste due considerazioni”. E non lo convincono. “Spiego subito perché”, dice. “L’argomento che si usa è questo: così ci s’indebita per opere non essenziali, ma si dimentica di dire che quell’indebitamento dipende dal deficit stabilito per spingere l’economia, una volta fissato quel deficit non spendere per quelle cose significherebbe finanziare a debito qualcos’altro, ma le condizioni di prestito del Pnrr sono molto vantaggiose, hanno un tasso d’interesse molto più basso di quello del mercato, questo significa anche un’altra cosa: poter fare progetti meno redditizi perché finanziati a un costo di due punti percentuali più basso”.

