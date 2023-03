La cena delle nomine. Al tavolo con l'ad di Eni, Descalzi ("Siddharta") e Tajani. Il racconto

Direttore, abbiamo parlato con l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Credici, lo chiamano Siddhartha! Eravamo allo Spazio Novecento, quartiere Eur, Roma, martedì sera, e lui, Descalzi: “Ah, il Foglio. Avete dato la notizia di Antonio Maria Rinaldi come presidente di Eni. Una curiosità? Ma è vero che la Lega sta pensando di proporre Rinaldi?”. Confermiamo tutto. Siamo finiti all’evento più esclusivo del 2023. Come abbiamo fatto? Un bagarino: “E’ la Cernobbio dei centurioni. Ti do anche il titolo: ‘Indovina chi viene a cena. Le nomine!’. Io ti imbuco”. L’evento lo ha organizzato il senatore di FdI, Riccardo Pedrizzi, 79 anni, presidente dell’Ucid Lazio. Marco Osnato, suo collega di partito, e presidente della commissione Finanze: “Non conosci Pedrizzi? E’ una star”. L’invito ufficiale recita: sei ministri, un cardinale, il vicepresidente del Senato, la presidente di Ania, il direttore delle Dogane, l’ex presidente del Cnel, ex ministri, banchieri e l’ad di Eni. E’ una sbornia, in tutti i sensi. L’appuntamento è alle ore 20. Fermata metro Eur Palasport. Il borsino degli autorevoli esplode. L’ultim’ora: sarà presente il vicepremier Antonio Tajani. E’ sicuro. Autoblindo, nastro giallo per delimitare. Area bonificata. L’agente di polizia (auricolare che gracchia): “Capo, il piano è pulito. Ricevuto. Passo. Crrrrrr”. Ma lui, lui! Descalzi, verrà davvero? Chiediamo a uno che sembra l’ad di Enel, Francesco Starace. Quasi tutti gli ospiti somigliano a Starace, ma non sono Starace. Dunque, dicevamo. Lui, Descalzi, l’irrinunciabile di Giorgia Meloni, l’ad che riscalda le case degli italiani, la calotta cranica più lucida e internazionale dello stivale. Un avvocato ganzo: “Descalzi è per tutti Siddhartha. Se avrai il privilegio di vederlo, capirai. Non mangia nulla. E’ un asceta. Dicono che abbia un menù ad hoc. Ora, se permetti, entro. E’ già aperitivo”.

