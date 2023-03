Salvini approfitta della crisi di Meloni per celebrare il 2019 dei "porti chiusi", che però fu un disastro

Chi doveva dirglielo, che sarebbe finita in trionfo? La settimana più tribolata nei suoi rapporti con Giorgia Meloni conclusa con la baldanza di chi trattiene un ghigno compiaciuto, per non lasciare trasparire il godimento nel vedere l’altra, “quella brava”, annaspare tra amnesie e nevrosi. E insomma Matteo è Salvini riuscito a rivendicare perfino i risultati del 2019, il “mio anno al Viminale”: come se non fosse quello, in realtà, l’anno che più ha peggiorato le politiche di gestione dei migranti in Italia. L’ordine è quello di scansare ogni polemica, respingere qualsiasi apparente lusinga. “Una vittoria mediatica di Salvini? Macché”, mettono le mani avanti i suoi. “Matteo s’è limitato a ricordare i dati”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE