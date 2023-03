Cosa può insegnare a Salvini la condanna esemplare di un “pirla” di Varese

Un diciottenne in gita scolastica ha inciso un graffitto sulle pietre di un sito archeologico. La pena? Due anni di carcere. Una giustizia a "tolleranza zero" che dovrebbe piacere al leader del Carroccio

Però, questi maltesi! Che fosse gente tosta lo si era sempre sospettato, stando almeno alle cronache dei due assedi che hanno sostenuto, quello turco del 1565 e quello italo-tedesco del 1940-42. La conferma arriva da una storia di cronaca abbastanza nera che vede protagonista il solito ragazzotto italiano sventato, a Milano si direbbe “pirla” anche se non è elegante. Costui, un diciottenne di Varese di cui la Prealpina misericordiosamente non fornisce né il nome né la scuola, era in gita scolastica a Malta, dove gli era toccata la visita al sito archeologico di Ggantija, sull’isola di Gozo, due templi risalenti al neolitico, più o meno 3.600-3.200 ante Cristo, pare legati ai riti della fertilità (e sappiamo bene quale madre è sempre incinta) di una società matriarcale guidata da una casta di sacerdotesse (in pratica, l’Italia del 2023). Oggettivamente, nulla di entusiasmante per un diciottenne. E così, immaginiamo sopraffatto da una noia neolitica, il giovin signore ha preso un sasso e ha inciso due lettere, BH, sulle gloriose pietre.