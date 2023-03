Meloni riceve l'olandese Rutte a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve questo pomeriggio a Palazzo Chigi il suo omologo olandese Mark Rutte. La visita era nell'aria da qualche giorno, come anticipato dal Foglio, ed è giustificata dalle possibili convergenze che potrebbero inaspettatamente legare i due leader in vista del prossimo consiglio europeo del 24 e 25 marzo.

I temi sul tavolo sono ancora una volta revisione del Patto di stabilità e crescita, risposta all’Inflation reduction act (Ira) e politiche migratorie. Entrambi i paesi sono contrari al piano di Francia e Germania di aprire i rubinetti degli aiuti di stato per rispondere all’Ira dell’amministrazione Biden, mentre sulle migrazioni Rutte è rimasto sorpreso dalla determinazione della premier italiana di trovare soluzioni pragmatiche. Quanto al Patto di stabilità e crescita, il confronto di oggi servirà a sondare le posizioni riguardo all'accordo preliminare raggiunto lunedì dagli sherpa europei che ben sintetizza le divergenze tra Italia e Olanda, prevedendo più tempo e flessibilità per ridurre il debito in cambio di riforme e investimenti per la crescita.

Leggi anche: il ponte diplomatico Le alleanze variabili dell'olandese Rutte e i ponti con Meloni David Carretta

È la seconda volta in poco meno di un anno che Rutte visita Palazzo Chigi. Ad aprile 2022 il premier olandese ha incontrato a Roma Mario Draghi, nel pieno del rincaro del gas e delle discussioni sul price cap europeo, di cui l'Olanda era uno dei principali oppositori.