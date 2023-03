"La sinistra specula ingnobilmente sulla tragedia di Cutro". Parla Rixi, il vice di Salvini

Edoardo Rixi, viceministro dei Trasporti, leghista, è vero che avete alzato il telefono e ordinato alla Guardia costiera di non intervenire? “Siamo padri e genitori. Credere che ci sia dolo nella tragedia, nel naufragio di Cutro, lo trovo ignobile, squallido e vergognoso”. Nel suo partito è lei l’esperto di porti. Se la politica non è colpevole, lo è forse la Guardia costiera? “Nessuno si permetta di sporcare un corpo di uomini eccezionali e con loro un ministro come Matteo Piantedosi”. Siamo alla Camera con Rixi. Sergio Mattarella è volato a Crotone. Il Pd accusa il governo: “Non c’è un rappresentante. Dove sono?”. Il ministro dell’Interno è pronto a riferire in Parlamento. Martedì e mercoledì la sua informativa.

