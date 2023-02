Giorgia Meloni pensi a fare la statista e non cada nelle provocazioni

"La penso come Prodi, temo l'errore. La presenza di aerei moltiplica il rischio che si colpisca per sbaglio un altro paese, magari della Nato. Su questo l'occidente deve riflettere bene. Zelensky? Ingeneroso su Berlusconi. Fa propaganda, come Putin e Biden. Il Cav. è sempre un passo avanti". Intervista al senatore di Forza Italia