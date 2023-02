Sul Superbonus FI pronta a giocare di sponda con Pd e M5s. “L'abiura se la intesti Meloni”

In Forza Italia sono tutti concordi nel ritenere che la stretta sui crediti fiscali, pure giustificata da necessità di finanza pubblica, contraddice in modo clamoroso gli impegni assunti dal partito in questi mesi. Per cui è chiaro che dovremo intervenire in Parlamento”, dice Mulè. Anche lavorando con le opposizioni

Che il rischio d’insubordinazione ci fosse, era così chiaro a Giorgia Meloni che non a caso ha fatto in modo che Antonio Tajani, il quale pure doveva scappare alla Farnesina per incontrare il consigliere di stato cinese Wang Yi, si ritagliasse comunque due minuti di tempo per presentarsi in conferenza stampa e rivendicasse, lui pure, la stretta sul Superbonus. Se poi sia stata un’astuzia raffinata della premier, o piuttosto un’ingenuità del ministro degli Esteri, è argomento di cui in Forza Italia si è discusso. “Visto, peraltro, come siamo stati trattati anche stavolta”.