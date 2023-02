Il governo deve trovare una terza via su Superbonus ed elettrico

I due grandi miti su cui si è costruito il benessere italiano sono l’automobile e la casa. Sgasare e possedere: tutti mobili nella vetturetta e tutti immobili nel capitale sicuro del real estate. Federico Fubini nel Corriere l’altroieri ci insegnava, detto senz’ombra di ironia, che il declino della nostra produttività sui competitori tedeschi e francesi deriva dalla incapacità di intercettare in tempo la rivoluzione digitale incipiente negli anni Ottanta, che sulla conversione energetica verso l’elettrico ci sono piccoli e grandi esempi di quanto stiamo facendo e possiamo fare in termini di innovazione, vendendo in tutto il mondo i nostri prodigi, che il campo dell’export è quello decisivo, che il piano europeo di spesa dovremmo attuarlo puntando sopra tutto su questo, innovazione ed esportazione con i privati che disintermediano lo stato, senza indulgere a stupide e malinconiche lacrime di rimpianto sui motori termici, sui vecchi diesel e sulla propulsione a benzina. Il tipo è bene informato, non si può dargli torto o prenderlo sottogamba. Vero anche il dato contabile che ammazza il Superbonus e mette nei guai seri molte famiglie e imprese già motore di crescita, perché il manuale Eurostat non ci autorizza a spalmare il debito come prevedevamo, in quanto l’orgia del credito facile a carico del pubblico è considerata più o meno come un’emissione di moneta sonante, a debito naturalmente e incasellabile solo sull’anno corrente, il fatale 2023.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE