Tra Eurostat e deficit, così Giorgetti tenta di mettere una pezza al Superbonus

Le nuove regole dell'ente europeo sulla contabilizzazione dei tax credit costringono il governo a bloccare la cessione dei crediti e a impedirne l'acquisto alle regioni. In questo modo mette in sicurezza i conti pubblici, ma apre un fronte con i costruttori

Il governo è stato costretto a intervenire, dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, "per bloccare gli effetti di una politica scellerata”. Ma il Superbonus è una misura talmente distorta che è necessario modificarla per evitare che i conti pubblici saltino per aria, ma è impossibile farlo senza produrre qualche danno. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri interviene per “mettere in sicurezza i conti pubblici”, bloccando la cessione di tutti i crediti fiscali e impedendo agli enti locali di comprarli, dopo che nelle ultime settimane le regioni di tutti i colori si erano lanciate in piani d’acquisto di crediti incagliati.