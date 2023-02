La bizzarra teoria del M5s su Superbonus e debito pubblico

“Genera deficit ma non debito”, dice il viceconte Mario Turco sul bonus 110%. Un'interpretazione surreale delle nuove regole di Eurostat sui crediti d'imposta, che riguardano la contabilità ma non la realtà economica. Un debito è un debito

In uno dei libri pubblicati dal compianto Guido Roberto Vitale, l’ex ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni citando un passo di Charles Dickens scriveva che “nel dibattito pubblico, specie in Italia, non si coglie il nesso tra debito e deficit”. In sostanza, spiegava Saccomanni, “non ci si può lamentare dell’alto debito e al contempo invocare più deficit”.