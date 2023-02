In Lombardia FI e Lega lavorano di sponda per soffiare a FdI il super assessorato alla Sanità

C’è un tempo per vincere, e c’è un tempo per litigare. In Lombardia il centrodestra ha trionfato, ma subito dopo la vittoria (e i relativi festeggiamenti) dentro i partiti è partita la corsa agli equilibri di giunta. FdI ha confermato il sorpasso già certificato quattro mesi fa alle politiche sulla Lega: i patrioti di Meloni sono il primo partito con il 25,2 per cento, ma con un dato di oltre due punti percentuali più basso rispetto a settembre. Lega e FI che, complice la candidatura dell’ex vice di Fontana Letizia Moratti con il Terzo polo, temevano la disfatta e il definitivo sorpasso hanno invece tenuto. Il Carroccio anzi ha migliorato l’esito passando dal 13 al 17 per cento. In provincia di Como è primo partito, sommando virtualmente i suoi voti a quelli della lista civica del governatore leghista supera FdI anche nelle province di Varese, Sondrio, Lecco, Cremona e Brescia. Ogni partito adesso cerca di leggere questi dati per portare acqua al proprio mulino. E’ su questo che si incentrerà nei prossimi giorni la discussione. A caldo Daniela Santanchè, insieme a Ignazio La Russa colonnella dei meloniani in Lombardia, aveva sottolineato il primato del suo partito. “E’ evidente che gli equilibri cambieranno”. La resistenza al riequilibrio della giunta però è fortissimo. Da un lato c’è Santanchè decisa a far valere la supremazia meloniana in terra lombarda, dall’altro ci sono Fontana, Salvini e la coordinatrice regionale e fedelissima di Berlusconi Licia Ronzulli, pronti a giocare di sponda e a sottolineare il ruole centrale del governatore leghista sull’esito elettorale. “Non metto bocca sui nomi, oneri e onori spettano a Fontana, diceva ieri il segretario leghista. Il principale nodo riguarda il super assessorato a Welfare e Sanità, una poltrona che da sola vale 23 miliardi, l’80 per cento del bilancio regionale.

