Uniti ma non troppo. Il centrodestra si ricompatta su Fontana, ma restano le incognite

"Bugie su di noi", dice Meloni durante la chiusura della campagna elettorale in Lombardia. Elogia gli alleati (che ricambiano) e rivendica l'unità della maggioranza. Ma dal caso Donzelli a Fazzolari, non mancano i malumori in FI e Lega. Sullo sfondo c'è anche la partità della sanità lombarda

L'obiettivo, probabilmente centrato, era quello di mostrarsi compatti. Tanto Meloni, Berlusconi e Salvini hanno concluso la serata si è conclusa con una cena in favor di telecamera in centro a Milano. Uniti per allontare le perplessità delle ultime ore, dopo giorni di tensioni e malumori sotterranei tra alleati. Dichiarazioni a mezza bocca, dal caso Cospito - si legga Donzelli&Delmastro - a quello che ha coinvolto il sottosegretario Fazzolari. La maggioranza si è ritrovata ieri al Teatro dal Verme di Milano, l'occasione era la chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana per le regionali della Lombardia, del prossimo 11-12 febbraio. C'erano tutti i leader, una rappresentazione plastica dell'unità di intenti, della compatezza ritrovata, in un continuo rimpallarsi di complimenti, di dichiarazioni di fiducia e stima reciproca.