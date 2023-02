Le regionali del Lazio dividono FdI. A Torre Angela finisce quasi alle mani

Dentro Fratelli d’Italia le regionali del Lazio stanno diventando una resa dei conti. Certo nessuno si aspettava che la questione potesse finire alle mani. La storia è di pochi giorni fa. Piccola, ma in grado di descrivere bene le tensioni montanti che attraversano il partito, un tempo piccola e compatta accolita, oggi principale forza di governo. Crescere in fretta ha anche i suoi effetti collaterali. Tutto accade pochi giorni fa a Torre Angela, quartiere limitrofo e gemello, nel degrado e nella vivacità delle periferie, della più nota Tor Bella Monaca. A un gazebo c’è Stefano Pelone, consigliere del VI municipio eletto nelle liste di FdI. Si fa campagna elettorale. Pelone oggi è al gruppo misto, ha lasciato FdI in polemica per una lite con i colleghi consiglieri e il presidente del Municipio Nicola Franco, colpevoli di non averlo voluto alla guida della commissione Scuola. Rimane però un rampelliano di ferro, nel senso di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati e grande escluso del governo Meloni. Al gazebo dunque sta facendo campagna elettorale non solo per il partito, ma anche, e soprattutto per i due candidati rampelliani al consiglio regionale, Fabrizio Ghera e Marika Rotondi. Quando si accorge che proprio dall’altra parte della strada c’è Nazzareno Gasbarra, candidato non eletto del municipio, vicino al presidente Franco. Sta distribuendo volantini elettorali. Anche i suoi di FdI, ma per altri due candidati, Antonio Aurigemma e Laura Corrotti. Pelone non ci vede più. “Ma che stai affà ao?”, strilla. Quell’altro non sembra volere ascoltare e Pelone si fa avanti a muso duro. Si sfiora la scazzottata. Bisogna intervenire per dividerli.

