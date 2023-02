Salvini fa lo sceriffo di Fazzolari

Il leader della Lega prende le distanze dal sottosegretario. La partita è quella lombarda. Fratelli d'Italia pretende l'assessorato alla Sanità per Romano La Russa

Era il pistolero e ora gli dà del “pistola”. E dunque per Matteo Salvini l’idea del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, vera o smentita, insegnare tiro a segno a scuola (rivelata dalla Stampa) non è un’idea “illuminata detto con tutto l’amore e il sostegno al tiro sportivo”. Nel Salvini che oggi prende le distanze da Fazzolari, ma anche dal vecchio Salvini, che girava l’Italia e si lasciava fotografare con le armi, c’è il Salvini che prepara la sua “legittima difesa”. In Lombardia cercherà in tutti i modi di impedire a Romano La Russa di diventare assessore alla Sanità. Le elezioni lombarde segneranno o lo strapotere della Meloni o la possibilità di cinturare Meloni. Assediata dai giornali, lo staff della premier, oggi, non aveva inizialmente comunicato l’agenda e la visita al prefetto di Milano. Salvini che fa lo “sceriffo” di Fazzolari è in realtà il partigiano “no Meloni”. L’anarchico che si ribella oggi è lui.