Lisa Noja, il Terzo polo morattiano e non solo punta sulla Sanità

"Intendo proseguire il lavoro avviato in Parlamento sui temi della salute", dice la capolista di Azione e Italia viva alle regionali lombarde. La pecca dell'amministrazione Fontana? "Non ha saputo sprigionare il pieno potenziale dei lombardi". Intervista

"La politica, se non incide sulla vita delle persone, è vuota”, così parla Lisa Noja, avvocato e già parlamentare, oggi capolista di Azione e Italia viva alle regionali lombarde per Letizia Moratti presidente. A una donna abituata alle battaglie, chiediamo quale sarà la sua nei prossimi cinque anni in caso di vittoria. “La sanità, senza dubbio. Intendo proseguire il lavoro avviato in Parlamento sui temi della salute, a livello regionale il mio impegno sarà ancora più importante, considerato il ruolo delle regioni in questo ambito. Il progetto del Terzo polo è l’unica vera novità per la Lombardia”. Da vicepresidente e assessore alla Sanità, Moratti si è molto impegnata: la campagna vaccinale, la riforma.