Dai candidati alla Regione Lombardia troppe parole e contrasti sulla Sanità

Si veleggia piano verso le elezioni del 12 e il 13 febbraio. Secondo i sondaggi gli italiani hanno rimesso in cima alle loro preoccupazioni l’economia e la salute, Covid permettendo, è tornata seconda. Ma resta in cima allo scontro politico: perché è il tema su cui più si differenziano le idee, e perché la gestione della Sanità è la fetta più grande, strategica e appetitosa del bilancio regionale. Come ha scritto Cristina Giudici la scorsa settimana, le liste sono state prese d’assalto da torme di medici di base, specialisti, medici ospedalieri e infermieri. Tutti a alla caccia del ruolo di “riformatore” della Sanità lombarda. Che – nella vulgata – da punto di eccellenza riconosciuto dalle numeriche e da ogni classifica internazionale è scaduto nell’opinione dei cittadini per la non soddisfacente gestione della pandemia. E in queste circostanze si è imparato che la politica ha le sue responsabilità.