Sulle nomine scopriremo l'idea di Meloni su destra e potere

È partita la grande caccia dei media ai nuovi candidati che da gennaio a giugno saranno indicati dalla destra in 70 posizioni apicali tra ministeri, agenzie di stato, Cdp, e tutte le maggiori società controllate di stato cioè un pezzo rilevantissimo del pil e dell’economia italiana. L’attenzione è tutta sui diversi gradi di prossimità dei candidati rispetto a questo o quel leader della destra. La frase di Guido Crosetto sul “machete” riservato nelle nomine ai signornò alimenta l’immediata reazione di chi è pronto a comportarsi come se lo spoil system in Italia fosse cosa nuova. Bisognerebbe invece fermarsi. Non solo perché i nominandi andrebbero ovviamente solo giudicati dalle competenze mostrate negli incarichi precedenti, privati e pubblici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE