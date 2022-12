Il machete di Crosetto su Piombino

Con patriottica sobrietà di lessico, dice che “va usato il machete per tagliare le catene burocratiche che imprigionano l’Italia”, spiega anzi che non si può non ricorrere al machete “contro chi nelle amministrazioni pubbliche si è contraddistinto per la capacità di dire no e di perdere tempo”. E c’è chi per questo lo attacca, lo insolentisce. Noi invece, a leggere questo manifesto programmatico diramato dal ministro della Difesa Guido Crosetto dalle colonne del Messaggero, pur sorvolando sull’opportunità di certe iperboli, ci compiaciamo di tanta determinazione: e semmai ci chiediamo se, non già il machete, ma anche solo un coltello, anche solo un bisturi, o magari un semplice manganello, non possa essere usato, solo metaforicamente beninteso, non verso “funzionari che hanno mentalità vecchie o servono ideologie di cui noi – cioè i patrioti – rappresentiamo l’alternativa”, ma più semplicemente contro il sindaco di Piombino, formalmente patriota anch’egli, che si è appunto “contraddistinto per la capacità di dire no e di perdere tempo”, e anzi di questa ingloriosa disciplina ci pare campione, avendo fatto ricorso al Tar contro l’installazione del rigassificatore sulla banchina del porto della sua città.

