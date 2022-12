Perché il prossimo Eurogruppo segnerà il grande imbarazzo del governo Meloni sul Mes

Sul calendario di Giancarlo Giorgetti il 2023 presenta già una casella segnata in rosso. E’ il 16 gennaio: il giorno – l’ennesimo – del grande imbarazzo. Sarà quella la data in cui il ministro dell’Economia si ritroverà a partecipare all’Eurogruppo, e a vestire i panni del solo ministro dell’Economia dell’Eurozona che chiede condivisione e flessibilità offrendo in cambio ostruzionismo e sabotaggio. Per la prima volta, l’Italia si presenterà a Bruxelles come unico esponente in difetto sulla ratifica del Mes: e non sarà un dettaglio. Il 5 dicembre scorso, nella stessa assise, c’è stato il gran debutto di Pierre Gramegna, il direttore del Fondo salva stati: ed era stata l’occasione per rinnovare i solleciti ai paesi ritardatari sul varo del nuovo trattato. Giorgetti aveva avuto buon gioco a fare il sovranista con la Corte costituzionale degli altri: “L’Italia attende il pronunciamento dei giudici di Karlsruhe”, aveva spiegato. Ora che la sentenza tedesca è arrivata, Roma non ha più alibi.

