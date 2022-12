Le pazzie su Mes e Bce offuscano i buoni segnali sulla manovra

Non dovrebbe essere poi così difficile fermarsi a riflettere prima di parlare. Eppure – soprattutto in politica – sembra esserlo. Vediamo. Allo stato attuale i tassi di riferimento europei sono compresi fra il 2 per cento ed il 2,75 per cento. L’inflazione attesa oscilla fra il 4 per cento ed il 5 per cento per il prossimo biennio e fra il 2 per cento ed il 3 per cento solo a partire dal 2025. Levare gli scudi per le scelte della Bce, come una parte della politica italiana ha fatto in questi giorni, non è sbagliato. È risibile. Per lo più si tratta delle stesse persone che nella seconda metà degli anni Dieci stappavano champagne ogni volta che la Bce segnalava la propria volontà di dare un prezzo nullo o negativo al rischio. E più si stappava champagne più si ponevano le premesse perché il ritorno alla normalità – perché questo, e solo questo, è quello che sta accadendo oggi – fosse improvviso e doloroso come certamente oggi è.

